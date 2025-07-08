Жителя Санкт-Петербурга задержали за призывы к терроризму в мессенджере

Молодого человека задержали из-за размещения в мессенджерах призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель текущего 20-летний житель Санкт-Петербурга со своего личного аккаунта публиковал в одном из мессенджеров комментарии, которые содержали призывы к террористической деятельности.
Обвиняемого задержали и доставили в отдел СК по Калининскому району. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и детали случившегося.
Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал жителя Челябинска виновным местного жителя за публичные призывы к терроризму в интернете.
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