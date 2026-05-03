Жителя Самары осудили за разбой с участием несовершеннолетнего брата

В Самаре суд вынес решение по делу о нападении на комиссионный магазин цифровой техники. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области сайту «ВолгаНьюс» , осужденный участвовал в нападении совместно с 16-летним братом.

Правоохранители установили, что в июне 2024 года злоумышленники в масках распылили газ в лицо продавцу и похитили имущество на сумму более 322 тысяч рублей. После совершения преступления они скрылись с места происшествия.

Железнодорожный районный суд Самары, учитывая признание вины подсудимым, приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии.