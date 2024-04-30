Жителя Приморья задержали за сотрудничество с националистами Украины | 360°

Криминал 30 апреля 2024, 05:47 Жителя Приморья задержали за сотрудничество с националистами Украины ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничающего с националистами Украины РИА «Новости»

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Жителя Приморского края задержали за сотрудничество с организацией, которую контролирует Минобороны Украины. Против него возбудили уголовное дело, передало РИА «Новости» со ссылкой на представителя УФСБ России по региону.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации», — заявил источник агентства.

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Ранее жителя Кузбасса, планирующего вступить в ряды ВСУ, осудили на девять лет. По данным правоохранителей, он связался с координатором из Украины и заявил, что хочет стать военным на украинской стороне. Потом он заполнил анкету, купил камуфляж, лекарства и средства связи. В итоге его задержали сотрудники российских спецслужб при посадке на рейс. Мужчину признали виновным в государственной измене.