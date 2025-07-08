Жителя Подмосковья осудили за попытку присоединиться к террористической организации

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор 19-летнему жителю Московской области Тимофею Отто, обвиняемому в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Следователи установили, что молодой человек, зная о признании террористической организацией украинского воинского формирования, в августе прошлого года с помощью мессенджера связался с куратором и изъявил желание присоединиться к «работе».

Он отправил представителю террористической украинской организации анкету со своими личными данными, но реализацию его преступного замысла в ноябре 2024 года предотвратили сотрудники правоохранительных органов.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Суд приговор его к шести годам колонии, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, добавили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.