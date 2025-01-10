Жителя Петербурга задержали за оборудование нарколаборатории в гараже

Мужчину, организовавшего в своем гараже лабораторию по производству наркотиков, заключили под стражу. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по Петербургу.

На 32-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники ДПС заметили подозрительно припаркованный у лесополосы каршеринговый автомобиль.

При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 37-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина признался, что перевозит наркотики. В ходе осмотра салона и багажника автомобиля было обнаружено 80 полимерных пакетов с белым порошкообразным веществом — метилэфедроном. Задержанного доставили в полицейский участок и завели уголовное дело.

В дальнейшем ходе расследования полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию, организованную задержанным в арендованном гараже в городе Сосновый Бор. В настоящий момент полиция ведет поиски организатора наркобизнеса.