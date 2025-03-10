Жителя Петербурга задержали за изготовление крупной партии мефедрона

Силовики задержали мужчину, который подозревается в производстве синтетического наркотика. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, полицейские изъяли у подозреваемого порядка пяти килограммов мефедрона, 100 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и химические вещества.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал петербуржцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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