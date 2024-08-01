Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве приятеля

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом сообщил сайт «Петроград».

По предварительным данным, приятели распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры задержанный схватил нож и ударил им знакомого, он скончался.

Отмечается, что труп 39-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли после пожара в квартире.

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