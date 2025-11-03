Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве 46-летнего мужчины в Петрозаводске

Министерство внутренних дел Карелии обнародовало детали убийства, произошедшего 21 октября в Петрозаводске. Жертвой стал 46-летний мужчина, который был дважды ранен из охотничьего ружья. Преступник скрылся с места происшествия, но благодаря оперативным действиям сотрудников патрульно-постовой службы был задержан спустя короткое время, написал сайт karelinform.ru .

Во время следствия выяснилось, что стрельбу произвел 70-летний житель Санкт-Петербурга, который разыскивал свою жертву в течение пяти лет из-за старых финансовых обязательств. В день преступления мужчина взял автомобиль напрокат, прибыл в Петрозаводск, совершил нападение, а затем оперативно вернул транспортное средство арендодателю.

Задержанный не оказал сопротивления и добровольно признался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, подозреваемый взят под стражу.