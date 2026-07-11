Жителя Петербурга задержали по подозрению в серии краж и ограблении

В Северной столице правоохранители задержали 59-летнего жителя Невского района, которого подозревают в серии краж и грабеже. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

По версии следствия, с февраля по май этого года мужчина совершил как минимум три кражи и одно ограбление. Общая сумма ущерба составила 55,5 тысячи рублей.

Фигуранта задержали на Народной улице. В его квартире нашли пять мобильных телефонов, травматический пистолет с шестью патронами и складной нож. Возбуждены уголовные дела.