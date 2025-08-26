Житель Петербурга получил условный срок за ложное сообщение о теракте

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга суд рассмотрел дело о ложном сообщении о теракте. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Весной прошлого года в четыре часа дня неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил о планируемом террористическом акте в здании комитета по образованию Ломоносовского района Ленинградской области на Профсоюзной улице в Ломоносове, написало СМИ.

Звонивший был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции провели осмотр здания, но не обнаружили подозрительных предметов или угроз. Личность звонившего установили быстро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На судебном заседании обвиняемый признал свою вину. Дело рассмотрели в особом порядке. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.