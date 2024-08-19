Жителя Петербурга отправили в колонию особого режима за убийство приятеля и нападение на знакомую

В Петербурге суд отправил бывшего заключенного в колонию особого режима на 12,5 года за убийство приятеля и причинения тяжкого вреда здоровью знакомой. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Еще в 2023 году мужчина, находясь в квартире по улице Евдокима, ударил знакомую по голове, а затем убил приятеля неустановленным тупым твердым предметом. Сообщается, что в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее злоумышленник уже сидел в тюрьме за убийство. Он вышел на свободу в 2020 году.