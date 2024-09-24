Жителя Петербурга отправили в колонию на 9 лет за попытку продажи наркотиков

В Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который попытался сбыть более трех килограммов наркотиков. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Северной столицы.
Мужчина планировал распространять наркотическое средство МДМА. Его задержали в лесополосе в районе Левашовского шоссе.
Суд признал петербуржца виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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