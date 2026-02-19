Жителя Петербурга осудили за нападение на контролера в автобусе

Невский районный суд Петербурга вынес решение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в применении насилия к контролеру общественного транспорта. Об этом сообщил «Петроград» .

Установлено, что двое пассажиров находились в салоне без билетов. Когда контролер попытался составить протокол об административном правонарушении, один из мужчин начал вести себя агрессивно. Он толкал сотрудника, ударил его по лицу, повалил на пол и удерживал.

В момент происшествия мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.