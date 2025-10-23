Жителя Петербурга осудили за ложное сообщение о взрыве отделения полиции

Петроградский районный суд рассмотрел уголовное дело против жителя Северной столицы, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Как установили правоохранители, вечером 15 ноября 2024 года фигурант позвонил в службу 112 и сообщил о готовящемся теракте в отделении полиции.

«Вы мне девять лет не даете жить… да, я буду взрывать ваши, а, третье отделение полиции, в итоге я точно взорву», — говорил оператору подсудимый.

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел выразить свою неприязнь полиции. Никаких взрывов не планировалось. В результате суд назначил петербуржцу один год и шесть месяцев ограничения свободы.