Жителя Петербурга осудили за контрабанду и попытку сбыта крупной партии наркотиков

Суд в Псковской области вынес приговор жителю Петербурга по делу о контрабанде и попытке сбыта крупной партии запрещенных веществ. Об этом сообщил « МК в Питере » со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2023-м фигурант присоединился к организованной группе международного масштаба. В следующем году мужчина попытался перевезти через автомобильный пункт пропуска более 88 килограммов наркотиков, замаскированных под энергетики.

Преступление было предотвращено сотрудниками таможни. Злоумышленнику назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.