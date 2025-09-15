Жителя Пермского края осудили за поджог банка, почты и полицейской машины

Кунгурский городской суд в Пермском крае вынес приговор местному жителю, обвиняемому в поджоге банка, почты и полицейской машины. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что в момент совершения преступления фигурант находился под действием наркотиков. Он вступил в предварительный сговор по телефону с неизвестным, при поджоге пользовался легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалкой.

Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы условно на три года. Также его обязали возместить ущерб.