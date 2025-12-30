Жителя Перми задержали по делу о жестоком убийстве знакомого

Правоохранители задержали жителя Перми по подозрению в убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 9 декабря на территории автобазы в Закамске между двумя мужчинами разгорелся конфликт. В ходе ссоры фигурант схватил нож и ударил оппонента в шею.

Потерпевший скончался на месте. Нападавший же спрятал тело убитого за бытовкой и скрылся, однако позже его задержали. Возбуждено уголовное дело.