Жителя Пензенской области задержали по подозрению в мошенничестве с Mercedes-Benz

Правоохранители задержали жителя Кузнецка Пензенской области, подозреваемого в мошенничестве с Mercedes-Benz. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

Потерпевший, 52-летний продавец, рассказал, что его знакомый, выразив желание купить машину, оставил задаток в 100 тысяч рублей, забрал ключи и свидетельство о регистрации. Позже он попросил паспорт транспортного средства и второй комплект ключей, объяснив это необходимостью срочной поездки в другой регион, однако полностью рассчитаться не успел.

Вместо этого фигурант тайно продал иномарку. Возбуждено уголовное дело.