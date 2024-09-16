Жителя Пензенской области приговорили к 3,5 года колонии за избиение бывшей сожительницы

Суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы жителя Кузнецкого района Пензенской области, который жестоко избил бывшую сожительницу. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, между бывшими возлюбленными произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый неоднократно ударил женщину ногами по голове и лицу. Врачи диагностировали у потерпевшей множественные переломы и сотрясение головного мозга .

Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии общего режима.