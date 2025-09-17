Жителя Пензенской области осудили за хранение наркотиков

Лунинский районный суд приговорил местного жителя к лишению свободы за хранение запрещенных веществ. Мужчина проведет более трех лет в колонии, написала «Пенза-пресс» .

Согласно пресс-службе суда, ранее судимый гражданин через интернет договорился о покупке наркотиков и получил сверток массой 0,99 грамма через систему тайников-закладок. Запрещенное вещество он хранил в своем автомобиле KIA Sportage. Правоохранители обнаружили и изъяли наркотик во время осмотра машины.

Подсудимый полностью признал свою вину. В ноябре прошлого года его уже судили за аналогичное преступление и назначили условное наказание с испытательным сроком два года. Однако мужчина не сделал правильных выводов. Суд учел рецидив и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.