Жителя Пензенской области будут судить за убийство двоюродного брата

Жителя Лопатинского района, который обвиняет в убийстве двоюродного брата, ждет суд. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР по Пензенской области.
В июле этого года родственники выпивали вместе и на фоне этого поссорились. Мужчина сначала избил двоюродного брата, а потом несколько раз пронзил ножом. От полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит суд.
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