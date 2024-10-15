Жителя Пензенской области будут судить за убийство двоюродного брата

Жителя Лопатинского района, который обвиняет в убийстве двоюродного брата, ждет суд. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР по Пензенской области.

В июле этого года родственники выпивали вместе и на фоне этого поссорились. Мужчина сначала избил двоюродного брата, а потом несколько раз пронзил ножом. От полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит суд.