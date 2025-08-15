Жителя Оренбурга арестовали за нападение на знакомого с ножом
В Оренбурге арестовали 44-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство. Происшествие случилось 11 августа в общежитии на проспекте Дзержинского. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
По опубликованным данным, в ходе распития алкогольных напитков между двумя мужчинами началась ссора. Обвиняемый ударил оппонента ножом в шею.
Присутствовавшие в общежитии люди смогли защитить жертву и обезвредить нападавшего. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.
Дзержинский районный суд, изучив материалы дела, принял решение о заключении обвиняемого под стражу до 12 октября. Сейчас следователи выясняют все детали случившегося.
Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасности разливного алкоголя
Совкомбанк заработал 17,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО с начала года
Российские военные освободили Александроград в ДНР
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 32 парках в выходные
Фейк: в Реутове перестала работать лаборатория в детской поликлинике
Россиянам пришлось чаще ходить на колоноскопию из-за дефицита одного препарата
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте