Жителя Оренбурга арестовали за нападение на знакомого с ножом

В Оренбурге арестовали 44-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство. Происшествие случилось 11 августа в общежитии на проспекте Дзержинского. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» .

По опубликованным данным, в ходе распития алкогольных напитков между двумя мужчинами началась ссора. Обвиняемый ударил оппонента ножом в шею.

Присутствовавшие в общежитии люди смогли защитить жертву и обезвредить нападавшего. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

Дзержинский районный суд, изучив материалы дела, принял решение о заключении обвиняемого под стражу до 12 октября. Сейчас следователи выясняют все детали случившегося.