Жителя Омска арестовали по делу об изнасиловании и убийстве 28-летней женщины

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 60-летнего жителя Омска, который подозревается в причастности к изнасилованию и убийству. Жертвой преступлений стала 28-летняя женщина. Об этом сайту «Город 55» сообщили в пресс-службе областного суда.
По версии сотрудников правоохранительных органов, в сентябре 2023 года фигурант изнасиловал потерпевшую, а затем задушил ее, чтобы скрыть следы преступления. Злоумышленнику грозит от восьми до 20 лет исправительной колонии или пожизненное лишение свободы. Сейчас стражи порядка продолжают расследование уголовного дела.
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