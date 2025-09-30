Жителя Ноябрьска отправили в колонию за жестокое убийство сожительницы и кражи

Жителя Ноябрьска приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство сожительницы и совершение нескольких краж. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации ведомства, вечером 2 июня текущего года обвиняемый украл два велосипеда. На следующий день, будучи пьяным, во время ссоры он задушил сожительницу шарфом и несколько раз ударил ее по голове деревянным кухонным молотком. Затем похитил имущество из квартиры погибшей.

В ходе расследования правоохранители провели судебные экспертизы и собрали данные о личности подсудимого. Полученные доказательства подтвердили его причастность к преступлениям. Суд назначил наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.