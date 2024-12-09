Жителя Нягани заключили под стражу за вымогательство денег у 15-летнего школьника

Суд Нягани избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о вымогательстве. Мужчину 1991 года рождения заключили под стражу на два месяца, передает сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Суды Югры».

По версии следствия, с 6 по 7 июля 2024 года на улице Уральской злоумышленник вымогал пять тысяч рублей у 15-летнего подростка. Он применял насилие, угрожал уничтожением имущества и распространением компрометирующей информации.

В результате обвиняемый забрал у школьника 808 рублей и телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают сбор доказательной базы.