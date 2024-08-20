Жителя Нижнего Новгорода задержали после убийства отчима

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали местного жителя, который убил отчима во время ссоры. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Случай произошел в квартире многоквартирного дома на улице Крылова. Мужчина расправился с жертвой с помощью ножа, а затем спрятал тело в ванной. О преступлении сообщила мать обвиняемого.

В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.

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