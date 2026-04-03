Жителя Нижнего Новгорода задержали по делу о хищении денег с карты знакомой

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода, ранее имевшего проблемы с законом. Мужчину заподозрили в том, что он перевел 90 тысяч рублей с банковской карты своей знакомой на свой счет. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Происшествие слцчилось в квартире потерпевшей на улице Дьяконова. Во время совместного отдыха злоумышленник тайком взял телефон женщины и осуществил перевод денег. Часть суммы, а именно семь тысяч рублей, он потратил на покупки в интернет-магазине.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
