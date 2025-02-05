Жителя Нижнего Новгорода арестовали за покушение на убийство двух человек

Нижегородцу грозит тюремный срок за попытку убийства двух знакомых. Преступление произошло на фоне конфликта в квартире дома на проспекте Героев. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей областного СУ СК России.

По данным следователей, обвиняемый в ходе вспыхнувшей ссоры напал с ножом на двух приятелей. Потерпевшие получили серьезные травмы. Их экстренно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Только благодаря мужчинам удалось выжить.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о покушение на убийство двух лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.