Жителя Нижнего Новгорода арестовали за покушение на убийство двух человек

Нижегородцу грозит тюремный срок за попытку убийства двух знакомых. Преступление произошло на фоне конфликта в квартире дома на проспекте Героев. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей областного СУ СК России.
По данным следователей, обвиняемый в ходе вспыхнувшей ссоры напал с ножом на двух приятелей. Потерпевшие получили серьезные травмы. Их экстренно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Только благодаря мужчинам удалось выжить.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о покушение на убийство двух лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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