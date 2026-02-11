Жителя Нижегородской области задержали за угрозы убийством и вымогательство денег

В Нижегородской области правоохранительные органы задержали молодого человека, угрожавшего жителю Бора убийством. Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, злоумышленник требовал от своей жертвы передать ему сбережения. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

В декабре прошлого года пострадавший обратился в полицию. Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких месяцев получал угрозы от неизвестного. Преступник требовал передать ему денежные средства.

Из-за постоянных угроз пострадавший передал подозреваемому более 100 тысяч рублей. Сразу обратиться в полицию он побоялся, так как опасался за свою жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и задержали 19-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.