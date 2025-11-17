Жителя Нижегородской области задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков

Правоохранители задержали 36-летнего жителя города Шахунья по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно данным ведомства, во время остановки автомобиля для обычной проверки пассажир транспортного средства проявил беспокойство и поспешил выбросить небольшой пакетик с белым порошком на заднее сидение авто.

Задержанного доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств. У фигуранта обнаружили запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело.