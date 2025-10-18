Жителя Нижегородской области осудят за расстрел знакомого

Следователи завершили работу по уголовному делу, фигурантом которого стал житель Выксы, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, в феврале текущего года в доме на улице Дулина произошел конфликт. В ходе ссоры фигурант несколько раз выстрелил в знакомого. Потерпевший скончался от полученных ранений на месте.

Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.