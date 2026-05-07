Жителя Нижегородской области обвинили в убийстве женщины-инвалида

Жителя Городецкого района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, обвиняют в убийстве женщины-инвалида. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По сообщению регионального СК, в мае 2026 года в квартире дома на улице Центральной между ними произошла ссора. Во время конфликта мужчина задушил 60-летнюю женщину, за которой ухаживал из-за ее инвалидности.

От полученных травм она скончалась на месте. После случившегося обвиняемый покинул место происшествия.

Подозреваемого оперативно задержали. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.