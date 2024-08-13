Жителя Нижегородской области арестовали по подозрению в покушении на убийство тети

Правоохранители заключили под стражу жителя Нижегородской области, который подозревается в покушении на убийство собственной тети. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По данным ведомства, между родственниками произошел конфликт. В ходе ссоры племянник избил женщину, затем схватил нож и ударил ее в живот и шею. С ранениями потерпевшую доставили в больницу, медики успели оказать необходимую помощь.

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело.

Небольшой, но строгий. Как православные будут соблюдать Успенский пост

«Тоска по Байдену». Трамп так и не свыкся с потерей удобного оппонента

«Интервью века»? О чем и зачем говорили Дональд Трамп и Илон Маск

Вестник «могилизации». Зачем сенатор Линдси Грэм приехал в Киев?

Адвокат оценил шансы обманутых владельцев квартиры Долиной вернуть деньги

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте