Жителя Нижегородской области арестовали по подозрению в покушении на убийство тети

Правоохранители заключили под стражу жителя Нижегородской области, который подозревается в покушении на убийство собственной тети. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По данным ведомства, между родственниками произошел конфликт. В ходе ссоры племянник избил женщину, затем схватил нож и ударил ее в живот и шею. С ранениями потерпевшую доставили в больницу, медики успели оказать необходимую помощь.

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело.