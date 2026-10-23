Жителя Металлостроя задержали по делу об убийстве жены черенком швабры
Следователи задержали жителя поселка Металлострой, подозреваемого в убийстве супруги. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на городское управление СК России.
По данным следствия, в начале октября нетрезвый мужчина поссорился с женой на почве ревности в коммунальной квартире. Во время конфликта он избил супругу кулаками и черенком швабры. От полученных травм женщина скончалась на месте.
После этого мужчина завернул тело в полиэтилен, не стал вызывать скорую помощь и никому не сообщил о случившемся.
Следственный отдел по Колпинскому району возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.