Жителя Луги отправили в колонию за хулиганство, сбыт наркотиков и хранение оружия

Городской суд Луги огласил приговор 37-летнему местному жителю по делу о хранении оружия, хулиганстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленинградской области.

Следствие установило, что обвиняемый переделывал охолощенное оружие в боевое. Он модифицировал пистолет Макарова и пневматический пистолет МР-654, самостоятельно снаряжал патроны. Во время обыска у него нашли переделанные пистолеты, свыше 120 патронов и более 200 граммов взрывчатых веществ.

Помимо этого, правоохранители доказали, что фигурант покушался на сбыт наркотических средств в крупном размере. Кроме того, 9 мая 2024 года, будучи в нетрезвом состоянии, мужчина устроил стрельбу в общественном месте в Луге.

Суд признал его вину и назначил наказание — восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденного также обязали выплатить штраф в размере 105 тысяч рублей.