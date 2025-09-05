Жителя Ленобласти задержали по делу о незаконном изготовлении оружия

Правоохранители задержали 19-летнего жителя поселка Первомайское Ленинградской области, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, фигурант покупал оружие и вносил в его конструкцию изменения, восстанавливая боевые качества. При обысках у молодого человека изъяли изделия, похожие на пистолет Макарова, пистолет ТТ и винтовку Мосина, а также пневматические винтовки. Также были обнаружены различные боеприпасы.

Экспертиза подтвердила, что три изъятых пистолета являются самодельным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.