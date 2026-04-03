Жителя Кузбасса отправили в колонию на восемь лет за убийство знакомого шумовкой

Суд вынес приговор жителю Кемеровского муниципального округа, который осенью 2025 года в поселке Солнечный убил своего знакомого. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

По данным следствия, во время ссоры пьяный подсудимый нанес оппоненту множественные удары по голове, лицу и шее руками и шумовкой. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.