Жителя Кузбасса отправили в колонию на 13 лет за интимную переписку с девятилетней девочкой

Житель поселка близ города Юрга в Кузбассе был осужден за преступление сексуального характера в отношении девочки девяти лет. Об этом написал сайт sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета по Кемеровской области.

Следственный комитет установил, что находясь в реабилитационном центре, мужчина начал общение с девятилетней девочкой, которое длилось несколько месяцев. Он отправлял ей свои интимные фото и видео.

Суд вынес приговор, согласно которому осужденный получил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии с ограничением свободы на один год.