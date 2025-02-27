Жителя Курганской области задержали за угон машины с овощной базы

Сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля с овощной базы в Курганской области. Подозреваемым оказался 33-летний работник предприятия. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей регионального УМВД России.
Правоохранители установили, что злоумышленник воспользовался свободным доступом к машине и поехал на ней в Шатровский округ в личных целях. Стражи порядка нашли подозреваемого и задержали его во время служебной командировки.
Против мужчины возбудили уголовное дело, угнанный транспорт изъяли. Ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
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