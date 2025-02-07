Жителя Курганской области задержали по обвинению в жестоком убийстве бездомного в 2005 году

Правоохранители Курганской области задержали местного жителя, который обвиняется в причастности к убийству, совершенному 20 лет назад. Жертвой злоумышленника стал мужчина без определенного места жительства. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК по региону.
По версии следствия, в 2005 году обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде бездомного. Фигурант без какого-либо повода схватил кирпич и жестоко избил потерпевшего. От тяжелых травм он скончался на месте.
В ходе допроса задержанный признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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