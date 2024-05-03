Жителя Курганской области отправили в СИЗО по обвинению в убийстве ребенка | 360°

03 мая 2024, 11:55
Жителя Курганской области отправили в СИЗО по обвинению в убийстве ребенка
Жителя Частоозерского округа Курганской области отправили в СИЗО по обвинению в убийстве собственного ребенка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Петуховского районного суда.
По данным ведомства, мужчина дважды сильно ударил своего ребенка по голове. От полученных травм потерпевший скончался.
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Отмечается, что суд отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО мужчина будет находиться до 27 июня.
Убийства
СИЗО
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