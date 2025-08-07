Жителя Кургана осудили за смертельное избиение незнакомца 20-летней давности

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Кургана, обвиняемому в убийстве незнакомца. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Установлено, что в ноябре 2005 года фигурант, находясь в состоянии опьянения, забил жертву руками и кирпичным блоком. Потерпевший скончался на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.