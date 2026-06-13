Жителя Кубани задержали по подозрению в хранении марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Краснодарском крае задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ с целью их дальнейшего сбыта. Об этом сообщила «Кубань 24» .

В ходе проведенного обыска в доме мужчины полицейские обнаружили и изъяли крупную партию наркотических средств. В частности, было найдено более 7,2 кг высушенных частей конопли и марихуаны. Результаты последующей экспертизы подтвердили характер и состав этих веществ, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Следствие установило, что задержанный планировал сбывать наркотики, а не употреблять их лично. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере. За совершение данного преступления законодательство предусматривает суровое наказание — лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование по делу продолжается.