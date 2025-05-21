Жителя Карелии осудили за махинации при организации питания в больнице

Следственный комитет Республики Карелия завершил расследование уголовного дела против учредителя коммерческой структуры, обвиненного в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на представителей ведомства.

Правоохранители установили, что фигурант в период с октября 2020 по декабрь 2022 года использовал свое должностное положение для кражи бюджетных денег, выделяемых на питание пациентов медицинского учреждения. Преступник снизил качество и объемы поставляемых продуктов, заменив их аналогичными товарами более низкой стоимости. Общий ущерб превысил 14,2 миллиона рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и компенсировал нанесенный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года в исправительной колонии общего режима. Осужденного также обязали выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.