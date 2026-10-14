Жителя Югры обвинили в убийстве пожилого отца

Жителя Ханты-Мансийского района заключили под стражу по обвинению в убийстве 74-летнего отца. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на следственное управление СК по ХМАО.

По данным ведомства, происшествие случилось в поселке Горноправдинск. Пьяный 42-летний обвиняемый во время ссоры дома нанес пожилому родственнику множественные удары по голове, от которых потерпевший скончался на месте.

Фигуранта задержали и арестовали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.