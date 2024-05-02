Жителя ЯНАО задержали по подозрению в убийстве супруги | 360°

02 мая 2024, 13:08
Жителя ЯНАО задержали по подозрению в убийстве супруги
Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа задержали местного жителя, который подозревается в убийстве собственной супруги. Об этом сообщило Ura.ru.
По предварительным данным, 25 апреля мужчина распивал алкоголь в компании жены и приятеля. Между женщиной и гостем произошел конфликт, который перерос в драку. В попытках их разнять подозреваемый сильно избил свою супругу.
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Отмечается, что от полученных травм женщина скончалась. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Убийства
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