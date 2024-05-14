Жителя ЯНАО приговорили почти к 2 годам колонии за убийство знакомого | 360°

Криминал 14 мая 2024, 15:03 Жителя ЯНАО приговорили почти к 2 годам колонии за убийство знакомого

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Суд приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы жителя Ямало-Ненецкого автономного округа за убийство знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

По данным следствия, 2 января мужчина пришел в гости к приятелю. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Подсудимый схватил нож и ударил им знакомого в живот. От полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.