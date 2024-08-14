Жителя ЯНАО приговорили почти к 10 годам колонии за убийство родственника

Суд приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы жителя Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, который умышленно задавил родственника снегоходом. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, в феврале мужчины выехали на снегоходе из населенного пункта и по дороге поссорились. В ходе конфликта один из них схватил нож и ударил им родственника. Желая завершить убийство, он переехал потерпевшего снегоходом.

Отмечается, что свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

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