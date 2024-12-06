Жителя ЯНАО отправили в колонию на два года за вылов ценной рыбы

В ЯНАО суд отправил жителя Надыма в колонию на два года и шесть месяцев за вылов ценной рыбы в акватории Обской губы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сообщение окружной прокуратуры.

В сентябре 2023 года мужчина, находясь в 30 километрах северо-западнее села Нори, выловил 158 особей видового состава — «чир» (щекур), 14 особей видового состава — «муксун». В прокуратуре отметили, что своими действиями ямалец нанес особо крупный ущерб биологическим ресурсам региона.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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