Жителя ЯНАО отправили в колонию на 4 года за нападение с ножом на знакомого

Пьяный житель Тарко-Сале во время ссоры напал с ножом на гостя. Злоумышленник сам вызвал скорую помощь, но дверь медикам не открыл. Об сайту Ura.ru этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, во время распития алкогольных напитков 40-летний мужчина и его знакомый поссорились: гость стал оскорблять хозяина квартиры и отказался уходить.

Тогда обвиняемый несколько раз ударил гостя ножом. Видя, что он теряет сознание, нападавший вызвал скорую помощь и соврал врачам, что порезал палец. Позже, испугавшись ответственности, он отказался открывать дверь медикам, и ее взломали сотрудники полиции. Раненому мужчине все же успели оказать помощь, он выжил.

Суд назначил нападавшему четыре года лишения свободы. Он проведет их в колонии строгого режима.